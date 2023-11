Prins la furat din magazin Vineri, 3 noiembrie a.c., la ora 13.06, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, o persoana ar fi sustras, de pe raftul unui magazin din municipiul Zalau, o sticla cu bauturi alcoolice. Polițiștii de ordine publica au identificat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un barbat de 43 de ani, din localitatea Deja, județul Salaj. Prejudiciul cauzat a fost recuperat și restituit proprietarului, iar in cauza polițiștii au intocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt și continua cercetarile, pentru documentarea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

