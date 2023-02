Prins la furat de lemne în Bogdana La sfarșitul saptamanii trecute, jandarmii salajeni au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Trei barbați, domiciliați in comuna Buciumi, au fost depistați dupa ce au sustras arbori din specia „mesteacan”. Materialul lemnos a fost incarcat intr-un autoturism aparținand unuia dintre suspecți. Incidentul a avut loc sambata, 11 februarie a.c., in jurul orei 13.00, in fondul forestier al localitații Bogdana. In cauza, jandarmii au intocmit acte de constatare sub aspectul savarșirii infracțiunii de „furt de arbori”, acte ce vor fi inaintate Parchetului de pe langa… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

