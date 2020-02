Prins la frontieră cu act de identitate românesc falsificat. Ce pedeapsă îl așteaptă [caption id="attachment_49160" align="alignleft" width="300"] Foto: border.gov.md[/caption] Polițiștii de frontiera din Punctul de trecere Sculeni au dejucat planul unui conațional, care intenționa sa se legitimize ca cetațean al Romaniei pe teritoriul Cehiei, unde voia sa se angajeze la lucru. Cartea de identitate romaneasca, asupra careia s-au identificat indici necaracteristici, a fost depistata in timpul controlului corporal. Posesorul actului, un barbat de 25 de ani, a declarat ca nu cunoaște drespre cele depistate, dar a recunoscut ca a plitit 180 de euro pentru a i se perfecta documentul.… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

