- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un turc, noua cetateni din Siria, Irak și Palestina care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au confiscat un aututurism Audi, la volanul caruia se afla un roman, dupa ce au descoperit ca mașina este cautata de autoritatile din Danemarca, anunța Poliția de Frontiera.„In data de 06.07.2024, in Punctul de Trecere a…

- PENAL… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. Astfel, zilelel trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat…

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-o autoutilitara condusa de un tanar de 21 de ani,

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 23 de cetateni din Siria și Iran, ascunși intr-un camion, printre

- Polițiștii de frontiera de la Vama Sculeni au depistat o mașina furata din Canada, care fusese ”albita” de o casa de licitații din Belgia, și un moldovean care avea permisul de conducere fals. Autoturism declarat furat in Canada, descoperit și indisponibilizat de polițiștii de frontiera ieșeni Politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care a incercat sa intre in tara cu un autoturism cautat de autoritațile din Franța.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita au depistat, ascunsi intr-un mijloc de transport, o familie din Camerun, formata din doi adulti si doi copii, precum si un barbat din Guineea, care au incercat sa treaca ilegal frontiera.