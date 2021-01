Prins în flagrant şi reţinut pentru furt în noaptea de Revelion In noaptea de 1 ianuarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș au identificat pe o strada din localitate, un tanar, de 18 ani, din comuna Band, care avea asupra sa mai multe sacoșe cu pachete de țigari, a anuntat, astazi, Biroul de Presa al IPJ Mures. Din cercetarile efectuate, a reiesit … Post-ul Prins in flagrant si retinut pentru furt in noaptea de Revelion... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

