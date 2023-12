Stiri pe aceeasi tema

- Captura uriașa la Cluj! Barbat de 44 de ani, prins in flagrant cu 50 de kilograme de droguriUn barbat de 44 de ani a fost prins in flagrant delict in timp ce ar fi transferat, din autoturismul sau, in alt autoturism, aproximativ 50 de kilograme de substanța psihoactiva 2-MMC, ambalata in saci ascunși…

- Politistii Politiei Municipiului Turda Biroul de Investigatii Criminale si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a unei persoane cercetate pentru efectuare de operatiuni cu produse…

- O captura impresionanta de droguri, de peste 50 de kg, a avut loc in cursul zilei de 21 decembrie la Turda. Captura vine la doar o zi dupa ce sute de mii de euro și cantitați mari de astfel de substanțe au fost gasit in urma unor percheziții la Dej, Cluj și Gherla. Polițiștii Poliției Municipiului Turda…

- Polițiștii Poliției Municipiului Turda - Biroul de Investigații Criminale și ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetate pentru efectuare de operațiuni…

- Miercuri, 20 decembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, in județul Cluj la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, de mare risc și substanțe…

- Ieri, 20 decembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, in municipiile Dej, Gherla și Cluj-Napoca, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc,…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj–Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat o percheziție domiciliara la o persoana banuita de efectuarea fara drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea…

- La data de 28 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a doua persoane banuite de trafic internațional de droguri, trafic de droguri de risc și deținere…