- Un barbat din judetul Arges, tras pe dreapta de catre un echipaj al Politiei Autostrazi pe motiv ca a condus agresiv, dand flash-uri si fara a pastra distanta de siguranta, a devenit foarte agresiv cu politistii. Barbatul a intrat peste politisti, in masina lor, si si-a recuperat permisul. El a ramas…

- Ghinion in trafic pentru un barbat. Sambata, pe raza localitații Vulcana Pandele, acesta a fost prins cu o autoutilitara plina de lemne, fara acte la ele. In urma verificarilor, a rezultat faptul ca barbatul aflat la volan ar fi transportat 1,95 metri cubi de material lemnos, fara a deține documente…

- Polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Bulgariei, in varsta de 70 de ani, care s-ar face vinovat de producerea unui accident rutier la Chișinau. Acesta a parasit locul accidentului și a incercat sa iasa din Republica Moldova, pana la elucidarea circumstanțelor pe caz.

- In noaptea de sambata spre duminica, 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 1, un barbat de 38 de ani, din Campulung, a fost tras pe dreapta de polițiștii din Stalpeni, pe DN 73, pe raza comunei Țițești. Motivul: mașina lui era avariata la nivelul parbrizului și al pavilionului. Ce s-a intamplat? Oamenii…

- Accident grav in comuna Brusturoasa, județul Bacau. Un TIR cu remorca a iesit de pe sosea si a intrat intr-o curte, pana pe terasa unei case. Din primele informatii, soferul autotrenului ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a lovit si o masina inainte sa paraseasca drumul. Politistii…

- Chiar și in zi de sarbatoare, de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie, polițiștii din Lunca Corbului au depistat un barbat, in varsta de 38 de ani, din Balilești, care transporta 1,7 metri cubi de material lemnos, cu o autoutilitara, pe raza localitații Stolnici, fara a avea documente care sa ateste proveniența…

- Un tanar de 20 de ani a supraviețuit miraculos, dupa ce a intrat frontal cu autoturismul pe care il conducea frontal intr-un TIR, informeaza Antena3. Conducatorul auto a reusit sa iasa singur din masina facuta zob, fara sa sufere rani prea grave, si a primit ingrijiri medicale la fata locului, in Arges.…

- Șoferul fugar a fost prins de catre polițiștii Secției 19 in noapte de miercuri spre joi și urmeaza sa fie testat pentru a afla daca se afla sub influența unor substanțe interzise. Barbatul i-a provocat pe polițiști in story-uri pe Instagram și chiar i-a amenințat, potrivit G4Media . Potrivit autoritaților,…