- Politistii vranceni au retinut un tanar, de 22 de ani, din orașul Panciu care ar fi patruns in mai multe locuințe din localitate, de unde ar fi sustras suma de 1500 de lei și bunuri in valoare de 6500 lei. Astfel, la data de 19 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au reținut […]…

- Politistii din Sibiu cer sprijinul populatiei pentru identificarea unui barbat care, sambata, a lovit cu bicicleta o fetita de 2 ani si a fugit. Fetita a fost transportata la spital. ”Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care, azi,…

- Detalii șocante ies la iveala intr-un caz de crima din Madrid. Un barbat in varsta de 28 de ani și-a ucis mama cu care locuia in același apartament.Barbatul și-a ucis mama și apoi ar fi taiat cadavrul in peste 1000 de bucați. Timp de doua saptamani el a mancat din aceste bucați, impreuna cu cainele…

- Barbatul s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat un câine de rasa ciobanesc de Asica centrala dintr-o curte din comuna Tritenii de Jos, Cluj. „La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia…

- Polițiștii locali aflați in patrulare aseara, in jurul orei 22.30, au observat pe str. Crizantemelor colț cu Spl. Tudor Vladimirescu, un barbat care se deplasa cu bicicleta neechipata corespunzator cu lumini. Acesta a fost oprit și legitimat, stabilindu-se ca se numește S.A., de 19 ani, cu domiciliul…

- Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apelul de urgența 112, despre agresarea copiilor dintr-un parc de doi minori, potrivit realitateademaramures.net .La sosirea echipajului de poliție, cei doi minori, care prezentau semnalmentele oferite de apelant au fugit in direcții diferite.Unul…

- Un barbat care a evadat in 2019 de la Penitenciarul Arad a fost prins in noaptea de duminica spre luni in timp ce fura bani dintr-o cladire de birouri din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de…