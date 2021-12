Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia unui barbat de 35 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor, au fost descoperite doua borcane pline cu canabis, dar si peste 100.000 de lei. In urma hotararii instantei, inculpatul va fi cercetat in continuare in stare de arest preventiv. Procurorii DIICOT au explicat ca barbatul de 35 de ani a fost oprit in trafic, in Drobeta Turnu Severin. „La data de 23.10.2021, in jurul orei 19:40, inculpatul a fost oprit si depistat in trafic…