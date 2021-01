Prins de polițiști cu 122 km/h, deși avea permis de câteva zile Un tanar de 22 de ani din comuna Frumușița, județul Galați, a fost prins in trafic de polițiști in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 122 km/h. In localitate limita este 50 km/h. Tanarul are permis de doar cateva zile. Tanarul de 22 ani din comuna Frumușița a fost prins sambata seara in trafic pe DN 25, in localitatea Umbrarești, județul Galați, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 122 km/h. Pe respectiva porțiune de drum, limita maxima de viteza este de 50 km/h. Polițiștii l-au oprit pe tanar dupa ce autoturismul pe care-l conducea a fost inregistrat de aparatul radar, cu viteza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 decembrie 2020, in jurul orei 14.00, polițiștii din Abrud, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, in timp ce conducea pe strada Lt. Anca Virgil din Abrud , un autoturism neinmatriculat și cu numar fals, avand montat in locul placuțelor de inmatriculare doua…

- Un barbat din județul Galați s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiștii din Abrud in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat și cu numere false, avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 decembrie 2020, in jurul orei 14.00, polițiștii din Abrud, l-au depistat…

- Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal in județul Hunedoara. A condus un autovehicul avand permisul suspendat. A fost oprit in trafic de catre polițiștii din Oraștie. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier Oraștie au depistat in trafic, pe DN 7, autoturismul condus…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat ieri un barbat care circula cu viteza de peste 180 km/h, fiind inregistrat cu aparatul TruCam. La data de 24 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier desfasurau o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei…

- Politistii anunta ca au facut cercetari intr-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani, in care doi barbati au fost retinuti. Joi a fost prins pe un aeroport din Bucuresti un barbat, de 30 de ani, din judetul Gorj, in timp ce ar fi incercat sa paraseasca Romania,…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat joi, 19 noiembrie, in jurul orei 17,30, un conducator auto in varsta de 58 de ani, din București, care se deplasa pe DJ 172F, in interiorul localitații Petrești din comuna Mintiu Gherlii, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice.…

- Ancheta intr-o comuna din județul Galați. Un bebeluș de numai 3 luni a fost gasit mort in casa. Din primele informații, se pare ca fetița fusese lasata singura ore in șir de catre propria mama. Polițiștii ancheteaza circumstanțele in care copilul a murit și au deschis un dosar penal pentru ucidere…

- Astazi, polițiștii hunedoreni aduc in atenție doua cazuri de infracțiuni in care au fost deschise dosare penale pentru un șofer in stare avansata de ebrietate, din județul Arad și un hunedorean care a fost depistat in trafic fara permis de conducere. „In data de 29.10.2020, in jurul orei 19:55,…