"La data de 11 aprilie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi au oprit pentru control, pe DE 583, in localitatea Letcani, un autoturism care avea montate placute cu numere de inmatriculare neconforme, condus de un barbat de 32 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca numarul de inmatriculare era atribuit in Olanda unui alt autoturism. De asemenea, s-a constatat faptul ca autoturismul oprit pentru control ar fi fost inmatri (...)