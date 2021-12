Prins de două ori băut la volan în aceeaşi zi, condamnat cu suspendare Magistratii de la Judecatoria Craiova au condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un craiovean de 53 de ani, trimis in judecata pentru comiterea a cinci infractiuni la regimul rutier. Barbatul a reusit „performanta” sa fie depistat de doua ori baut in numai cateva ore, pe aceeasi strada. In plus, barbatul conducea cu permisul suspendat si a refuzat sa-i fie recoltate probe de sange. Hotararea instantei nu a fost atacata cu apel de inculpat si procurori. Gazeta de Sud scria, in iulie, despre un craiovean de 53 de ani, care a fost arestat preventiv pentru comiterea a cinci infractiuni.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, duminica, in municipiul Botosani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, barbatul a fost strivit sub rotile unui camion care rula dinspre strada…

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Ferendia din județul Timiș un barbat banuit de comiterea unor infracțiuni rutiere. A fost intocmit dosar penal. „La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Deta au depistat, in localitatea Ferendia din județul Timiș, un barbat, in varsta…

- Tanar de 18 ani, din Alba Iulia, REȚINUT de catre polițiști, dupa ce a fost prins „mort” de beat, la volanul unui autoturism. Avea o alcoolemie de 1,16 mg/l Tanar de 18 ani, din Alba Iulia, REȚINUT de catre polițiști, dupa ce a fost prins „mort” de beat, la volanul unui autoturism. Avea o alcoolemie…

- Un maramureșean a fost depistat zilele trecute la volanul unui autoturism pe o strada din Satu Mare deși avea permisul suspendat, dar și sub influența unor substanțe interzise. Potrivit polițiștilor satmareni, maramureșeanul de 26 de ani a fost depistat de polițiștii din cadrul Biroului Rutier, in timp…

- Un barbat de 51 de ani a fost depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice de doua ori in aceeasi noapte, acesta facand acum obiectul a doua dosare penale, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “La data de 6 octombrie, in jurul orei 20,40, politistii Serviciului Rutier…

- Polițiștii turdeni au arestat un barbat in varsta de 25 de ani depistat in comuna Iara, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. “La data de 4 octombrie a.c.,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca, cautat de autoritatile din Romania, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea infracțiunii de furt din proprietatea privata.