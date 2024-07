Prins de DIICOT cu 1 kg de droguri la el Procurorii DIICOT au dispus reținerea unui barbat, care a fost surprins in timp ce vindea aproximativ 1kg de cristal (3-CMC), acesta fiind considerat un drog de mare risc. DIICOT a transmis un comunicat legat de aceasta speța, pe care il puteți citi mai jos: „La data de 22.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus reținerea unui inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Masura a fost luata dupa ce, in aceeași zi, acesta a fost prins in flagrant… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

