Prins cu sute de litri de palinca Polițiștii au identificat, pe raza localitații Livada, un barbat, de 47 de ani, din Turț, care deținea, cu intenția de a comercializa, cantitatea de 400 litri de bauturi spirtoase, ambalata in recipiente a cate 20 de litri, fara a fi marcate și fara a deține documente de proveniența pentru aceasta. Prejudiciul in cauza este de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

