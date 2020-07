Prins cu pușca în portbagaj, pe Litoral Un barbat de 32 de ani din Teleorman este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce in portbagajul mașinii sale, parcata in fata unui hotel din municipiul Constanta, politistii au descoperit o pusca cu aer comprimat, detinuta ilegal de respectiva... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

