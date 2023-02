Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un cetatean italian, acuzat ca a obtinut fara drept peste 8,5 milioane de lei din fondurile UE. Initial, in noiembrie 2021, instanta de fond l-a condamnat la cinci ani si doua luni de inchisoare cu executare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat o sentinta definitiva in dosarul in care un fost procuror si executor judecatoresc din Craiova a fost deferit justitiei pentru abuz in serviciu, delapidare și inselaciune. Inculpatul a fost condamnat la aproape 10 ani de inchisoare. Pedepasa cuprinde o alta…

- Instantele au dispus inceperea judecarii a unui fost registrator, acuzat de acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic. Potrivit anchetatorilor, in perioada mai-iunie 2021, in calitate de registrator la un centru de vaccindare din Drobeta Turnu Severin, inculpatul a generat aproape 100…

- Șoferița care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din București și-a primit sentința. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o definitiv in cursul zilei de miercuri pe conducatoarea auto care a luat viața celor doua fete. Dosarul in cauza a fost inregistrat pe rolul instanței in luna aprilie…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, la sfarsitul anului trecut, inceperea judecarii a doi inculpati deferiti jutitiei pentru operațiuni ilegale programe informatice. Potrivit anchetatorilor, cei doi au produs un program pentru criptarea virușilor informatici. Programul a fost folosit in peste…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, ieri, in trafic, un barbat de 32 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul I.C.Bratianu, sub influenta substantelor psihoactive.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la cinci ani de detentie un tanar acuzat ca a condus fara permis si a lovit cu mașina un polițist care incerca sa-l traga pe dreapta. Incidentul a avut loc in ianuarie 2018, cand inculpatul avea 16 ani. Hotararea Curtii de Apel Craiova este definitiva.…