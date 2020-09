Prins cu permis fals din Republica Moldova La data de 05 septembrie 2020, in jurul orei 12.05, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei in timp ce acționau pe DJ 142K, pe raza localitații Tartalaua, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un barbat de 31 ani, din comuna Iara, județul Cluj. Barbatul le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere eliberat de catre autoritațile din Republica Moldova care a ridicat suspiciuni cu privire la autenticitatea sa. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constat ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar permisul de conducere… Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 septembrie 2020, in jurul orei 12.05, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei in timp ce acționau pe DJ 142K, pe raza localitații Tartalaua, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un barbat de 31 ani, din comuna Iara, județul Cluj. Barbatul le-a prezentat polițiștilor un…

- Ziarul Unirea Șofer din Cluj, cercetat de polițiștii din Jidvei dupa ce a prezentat un permis fals de conducere, care ar fi fost eliberat de autoritațile din Republica Moldova Un barbat de 31 de ani din județul Cluj este cercetat de polițiștii din Jidvei dupa ce a prezentat un permis fals de conducere,…

- Ziarul Unirea Doi șoferi, prinși de catre polițiștii din Alba, fara sa posede permis de conducere și prezentand un carnet fals. S-au ales cu dosar penal Polițiștii din Alba au depistat in trafic au depistat și au deschis dosar penal pentru doi conducatori auto din Cluj, respectiv Sibiu pentru conducere…

- Ieri, 2 septembrie 2020, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au deschis un dosar penal, pentru conducere fara permis și uz de fals, fața de un barbat de 30 de ani, din comuna Iara, județul Cluj. Acesta a fost oprit, pentru control, pe raza localitații Veseuș, la data de 19 august 2020 și le-a…

- La data de 11 august 2020, in jurul orei 13.20, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Raul Mic din Cugir, un autoturism, condus de un barbat, de 47 de ani, din comuna Popești, județul Bihor. La control, conducatorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile…

- Trei barbați au fost prinși beți la volan, de polițiștii din Alba, in weekendul ce a trecut. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 iulie 2020, in jurul orei 22,40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din comuna Cormana, județul Iași, in timp ce conducea un […]…

- Ziarul Unirea Trei barbați din Alba, depistați de polițiști conducand mopede neinmatriculate și fara a deține permise de conducere Pe raza județului Alba, polițiștii au depistat 3 persoane, in timp ce conduceau mopede neinmatriculate, fara sa dețina permise de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- La data de 21 iunie 2020, in jurul orei 14.30, patrula mixta formata din polițist și jandarm, constituita la nivelul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-a depistat pe un tanar de 19 ani, din județul Hunedoara, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Cetatea de Balta, fara sa dețina permis de…