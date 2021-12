Prins cu certificatul verde al altei persoane, s-a ales cu dosar penal! V. S. Un barbat in varsta de 35 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști cu un cod QR – certificatul verde al altei persoane. Persoana respectiva a fost identificata de polițiști pe 1 Decembrie, in jurul orei 10:30, in timp ce oamenii legii efectuau verificari in incinta unei societați comerciale din municipiul Ploiești. Barbatul respectiv a prezentat un cod QR in vederea dovedirii faptului ca este vaccinat cu schema completa de vaccinare. Insa, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acel cod QR pe care l-a aratat polițiștilor nu-i aparținea. In cauza… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

