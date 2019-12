Prins când încerca să iasă din supermarket cu un teanc de cutii de ciocolată fără să le plătească Acesta a fost surprins de catre paznici, care apoi au chemat Politia. „La data de 5 decembrie, politistii Sectiei 1 Iasi (Alexandru cel Bun, n.r.) au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un barbat in timp ce ar fi incercat sa sustraga produse din magazin. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit faptul ca un barbat de 31 de ani din municipiul Iasi ar fi intrat intr-un magazin si ar fi sus (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

