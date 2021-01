Prins băut la volan prin Buza Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat in a doua zi din an un șofer baut la volan. In jurul orei 19.30, barbatul de 47 de ani a fost depistat de polițiști in timp ce se deplasa cu autoturismul in interiorul localitații Buza, pe DJ 161E, deși nu deținea permis de conducere. La testarea … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

