Prins băut la volan în Mătăsari Mulți uita ca nu mai au ce cauta la volan dupa ce pun bautura in gura și uite așa iși pun viața in pericol. In noaptea de vineri spre sambata, un barbat de 40 de ani din comuna Matasari a fost prins pe picior greșit de polițiști, ieșindu-i o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Daca nu mai are probleme cu legea, cel mult o sa primeasca inchisoare cu suspendare. In acest moment legea este prea blanda cu bețivii ce se urca la volan și devin clar un pericol public! Citeste articolul mai departe pe stirigorj.ro…

Sursa articol: stirigorj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 18 ani, care a fost prins de polițiștii turdeni fara permis la volan, in noaptea de 27/28 octombrie 2021, in timp ce conducea un autoturism pe DN75, in afara localitații Mihai Viteazu, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii Biroului rutier Ramnicu Valcea au depistat in trafic un șofer sub influența alcoolului și fara permis de conducere, acesta ascunzandu-și identitatea in momentul depistarii. Polițiștii au oprit azi noapte pentru control, in comuna Mihaești, pe Drumul Județean 647, un șofer de 34 de ani, din…

- Barbat din Blaj, PERICOL public pe șosele: A fost prins BEAT la volan de polițiști, pe o strada din localitate. Ce alcoolemie avea La data de 19 octombrie 2021, in jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- Infractiune la regimul rutier constatata de politistii constanteniPolitistii constanteni au prins un barbat baut, in varsta de 62 de ani, in timp ce conducea pe strada Stejarului din comuna Cobadin. Ce spune IPJ ConstantaLa data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 00.40, politisti din cadrul Sectiei…

- Greșelile trecutului il urmaresc și acum pe Toto, fiul cel mic al fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu. Tanarul a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, dupa cea fost prins drogat la volan. Anul trecut, la inceputul lunii septembrie, Toto a fost depistat…

- Control judiciar dupa ce a fost depistat la volan fara permis și sub influența alcoolului. Pe 3 septembrie, in jurul orei 19:00, polițiștii Secței de Poliție Rurala Poiana Lacului au depistat un barbat de 37 de ani, din Pitești, care conducea o autoutilitara pe raza localitații Moșoaia, fara a poseda…

- Polițiștii rutieri au acționat duminica pe autostrada A3 Turda – Borș, pentru prevenirea și combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, in scopul asigurarii siguranței traficului rutier și reducerea numarului de evenimente rutiere. Au fost inregistrate trei cazuri in care conducatorii auto rulau…

- Un șofer de TIR din Republica Moldova a fost prins baut la volan la podul Iloaiei. El le-a spus oamenilor legii ca bea de frica, fiindca in Romania sunt prea multe curbe. Barbatul de 47 de ani a fost oprit de polițiștii ieșeni, pentru un control, insa agenții au descoperit in cabina acestuia un pet…