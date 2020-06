Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Calarasi, au efectuat 5 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri. La data de 5 iunie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Calarasi, au efectuat 2 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Calarasi, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict.La data de 05 iunie a.c., politistii…

- Procurorii DIICOT Constanța și polițiștii au avut 2 acțiuni de prindere in flagrant, in orașele Constanța și Medgidia, și 2 percheziții in Medgidia, la persoane suspectate de trafic de droguri. Șapte dintre ele au fost arestate preventiv.Citește și: Rareș Bogdan, anunț CATEGORIC: Klaus Iohannis…

- Polițiștii de la BCCO București și procurorii DIICOT au descins pe 29 mai la doua adrese, in Timisoara si la Foeni, intr-un dosar de trafic de droguri de risc, informeaza Opinia Timișoarei.Membrii unei rețele, coordonata de un barbat de 39 de ani, au introdus in țara droguri de risc (cannabis vegetal),…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta si D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta au depistat in flagrant delict, pe Autostrada A2,un barbat banuit de trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc.La data de 13 martie a.c., in jurul orei 21.00, politistii…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au organizat doua perchezitii domiciliare in cadrul unei actiuni de prindere in flagrant delict in urma caruia a fost arestat preventiv un barbat banuit de trafic de minori, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din București și Calarași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Calarași, au efectuat 17 percheziții domiciliare pe raza județelor Calarași și Ialomița, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant. 2 barbați au fost arestați preventiv.…