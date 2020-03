Incepe o ediție istorica in Belarus: al 30-lea sezon al campionatului! Un campionat mai bine clasat in ierarhia UEFA in comparație cu prima divizie din Romania: locul 25 pentru bieloruși, locul 28 acum pentru campionatul nostru. Asta și pentru ca BATE Borisov a reușit in ultimele 12 ediții ale cupelor europene sa se califice de 9 ori in grupele Ligii Campionilor (5 prezențe) și Europa League (4 prezențe). ...