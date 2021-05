Am mai scris la aceasta rubrica despre principiul lui Peter. In rezumat, teoria lansata, mai in gluma, mai in serios, de psihologul canadian dr. Laurence Peter, specialist in stratificare sociala, spune ca „in orice ierarhie, fiecare promoveaza pana la nivelul minim de incompetenta" (sau maxim de competenta, dar in prima exprimare suna mai „cool"), Daca promovarea continua si peste aceasta limita, individul devine nefolositor, iar (...)