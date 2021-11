Cum spuneam recent intr-un articol in care vorbeam despre beneficiile exercițiului fizic, principalii factori care influențeaza starea de sanatate a unui individ sunt: zestrea genetica și stilul de viața. Stilul de viața se refera, in esența, la alimentație și la activitatea fizica. In acest articol vorbim pe scurt (pentru a dezvolta ulterior in alte articole subiectul) despre principiile unei alimentații sanatoase.