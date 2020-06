Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca a vorbit cu Ludovic Orban și ca acesta a luat o masura drastica dupa scandalul celebrei poze din biroul sau atunci cand iți serba ziua de naștere. Mai exact, premierul va interzice demnitarilor sa intre cu telefoanele mobile in spațiul in care acesta…

- Vocea Romaniei, cel mai iubit show de muzica din Romania, este scos dun grila de programe a Pro TV, noteaza Huff.ro. Show-ul ar fi trebuiy sa inceapa emisiunea in aceasta toamna, insa formatul nu mai poate fi realizat din cauza faptului ca nu s-au putut organiza preselecții pentru un nou sezon de talente…

- Andra a postat pe contul de socializare, un mesaj in care le marturisește fanilor ca a decis sa scape de kilogramele in plus, acumulate pe perioada izolarii. Artista le-a cerut acestora sa ii ureze noroc, in acest demers.„Dupa o perioada in care am stat mult in casa și am gatit de toate și așa, m-am…

- Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat, sambata, ca inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 in randul angajatilor."In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei…

- „Se pregatește omorarea pensionarilor in lagare de concentrare și exterminare”. Cu aceasta informație falsa și alarmanta, site-ul ortodoxinfo .ro a fost anihilat. Decizia ANCOM a fost luata pe baza decretului de instituire a starii de urgența, care permite autoritaților sa dispuna inchiderea unor site-uri…

- Grecia va mobiliza peste 50.000 de membri ai fortelor de ordine, care vor patrula pe strazi in acest week-end, de Paștile ortodox, pentru a evita ca, in plina pandemie de COVID-19, grecii sa plece la rudele lor la tara, conform traditiei, informeaza AFP. Aceasta mobilizare este comparabila…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a atras atentia asupra faptului ca unele centre au redus cu o ora programul de dializa sau au diminuat numarul sedintelor si ca acest lucru pune in pericol viata pacientilor. Ungureanu a avut marti dupa-amiaza o discutie live cu pacienti din noua centre de dializa din…

- De saptamana viitoare la Ploiesti, nu se mai oficiaza casatorii. Cei care aveau in plan sa isi uneasca destinele nu mai pot depune declaratiile prin care isi anuntau intentia de a deveni sot si sotie.