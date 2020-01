La solicitarea Centrului Simon Wiesenthal, principatul Monaco a acceptat sa isi deschida arhivele pentru perioada 1942-1944, in timpul careia numerosi evrei au fost arestati si deportati, a anuntat joi guvernul, potrivit AFP.



"Aceste arhive nu au fost niciodata comunicate nimanui pana in prezent", a precizat aceeasi sursa.



Prezent in Israel la ceremoniile de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, ministrul de stat Serge Telle, care este si seful guvernului monegasc, s-a intalnit miercuri cu responsabili ai Centrului Simon Wiesenthal, care actioneaza…