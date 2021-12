Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Sami El Bourkadi, originar din Maroc, cu cetațenie canadiana, suspectat a ucis doi tineri din Iași, s-a prezentat in noaptea de vineri spre sambata, cu o plaga taiata la mana dreapta, la spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon”.Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, a explicat, intr-o declarație…

- Un tanar de 23 de ani din localitatea vasluiana Stancașeni a fost gasit sambata dimineța, intr-o padure, in stare grava prezentand o plaga taiata la nivelului gatului, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanța (SAJ) Vaslui. Din primele informații comunicate de familie cadrelor medicale, victima…

- Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, medic sef UPU-SMURD Iasi, a transmis faptul ca redeschiderea zonei ATI non-Covid ar fi o decizie importanta pentru pacienți. „Este extrem de important pentru pacienții nostri non-Covid de terapie la intensiva sa se redeschida zona ATI non-Covid. Ieri au facut acest lucru colegii…

- In cursul zilei de ieri, 15 noiembrie 2021, o femeie in varsta de 46 ani din Valea Lupului a suferit multiple fracturi pe cand incerca sa ajute o pisica. Femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Prof. dr. Diana Cimpoeșu arata ca „Mihaela M., de 46 ani, a…

- Petrica Mițu Stoian a decedat la secția de Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența din Reșița in urma unor complicații post-covid. Mirela Vaida a fost șocata și indurerata in momentul in care a auzit vestea, așa ca le-a povestit tuturor ce a facut alaturi de artist inainte ca el sa moara. Mirela…

- Doi pacienți din UPU Cluj și trei din UPU Iași, aflați in stare critica, dar stabila, au fost transferați, vineri, 22 octombrie, in spitale din Austria, respectiv Polonia, anunța Ministerul Sanatații, citat de News.ro. Autoritațile au informat ca toți pacienții transferați au nevoie de asistenta medicala…

- Spitalul mobil de la Letcani se va redeschide marti dimineata, „in conditii de siguranta pentru pacienti si pentru personal si cu toate masurile necesare acordarii unei asistente sanitare de calitate", a anuntat directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi. Duminica va incepe instruirea personalului pe care Ministerul…

- Situatie fara precedent in reteaua medicala COVID. Nicio sansa la Terapie Intensiva, niciun pat la oxigenoterapie disponibil. Nimic. Ieri, dupa-amiaza, ambulantele stateau una dupa alta, insirate in curte la Infectioase. Toate insa pentru a consulta pacientii COVID, nu pentru a fi internati. Unele,…