- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, sambata, ca, in cadrul unei operatiuni ENFAST, a fost depistat in Tarile de Jos un barbat, de 37 de ani, urmarit la nivel international pentru omor.

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…

- Ilie Marcel Serbuc, suspectul principal in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins astazi, 10 iunie, in Olanda. In cazul sau, se deruleaza procedurile de extradare catre Romania, relateaza News.ro.Serbuc figura pe lista celor mai cautati fugari din Europa, el fiind considerat periculos.…

- Marcel Ilie Serbuc, de 38 de ani, din județul Suceava, suspectul in cazul mortii fetitei de 12 ani a fost prins in Olanda. Barbatul a fost capturat intr-o actiune comuna a Politiei Romane si cea din Olanda. Ilie Marcel Serbuc fusese dat in urmarire nationala si internationala, iar ultima data ar fi…

- Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani, al carui cadavru a fost ascuns in lada patului intr-un apartament din cartierul Berceni, este considerat deosebit de periculos. Ilie Marcel Șerbuc apare in galeria celor mai cautați infractori romani, pe pagina Poliției Romane.

- Potrivit acelorași surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție, avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii…