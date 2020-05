Stiri pe aceeasi tema

- Este un mister in cazul accidentului mezzosopranei Operei Nationale, Maria Macsim Nicoara! Accidentul este unul atipic si intreaga situatie este una cu multe semne de intrebare. Colegii mezzosopranei, Maria Macsim Nicoara, alaturi de artista Colegii artistei Maria Macsim Nicoara sunt alaturi de aceasta.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a rabufnit dupa ce ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a salutat decizia CEDO in cazul Kovesi.Raed Arafat explica ce ne așteapta, dupa 15 mai: Nu va fi ca inainte de pandemie „Guvernatorul COLONIEI iși apara unealta... Zuckerman ar fi chiar azi expulzat daca…

- Rezultatul primului test facut in cazul studentului din cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti este negativ. Conform procedurii, autoritatile sanitare vor repeta testarea pentru confirmarea rezultatului negativ.

- O femeie din comuna Burla, mama a șapte copii, a cerut ajutorul poliției, sesizand ca soțul sau i-a adresat cuvinte jignitoare și apoi a lovit-o. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca intre cei doi soți a izbucnit un conflict spontan legat de folosirea in exces a telefonului mobil de…

- Principalul suspect in cazul dispariției fetei de 18 ani de la Colegiul National ”Mihai Eminescu” din Baia Mare a fost gasit In seara zilei de 6 martie 2020, ora 19.00, Poliția municipiului Baia Mare, a fost sesizata despte faptul ca o tanara in varsta de 18 ani a plecat de la domiciliul ei din municipiu…

- Dana Leonte, romanca disparuta anul trecut, in luna iunie, de la locuinta sa din Malaga (Spania) este, cel mai probabil, moarta la aceasta ora. Rudele femeii sunt convinse ca nu mai traieste, iar ziarele din Spania au publicat informatii pe surse din cadrul anchetei, care intaresc aceasta idee.

- Anchetatorii din Iasi au finalizat dosarul din cazul femeii de 59 de ani care a fost ucisa si violata la inceputul acestui an, dupa care trupul i-a fost aruncat pe un camp. Desi in prima faza erau doi suspecti, doar unul a fost deferit justitiei.

- Sonam Saxena, director de productie la Google Cloud Deployment Manager, a fost arestat miercuri seara sub suspiciunea de crima de gradul doi dupa gasirea cadavrului sotiei sale pe o plaja izolata din apropierea Golfului Anaehoomalu din Hawaii. Eliberat vineri, barbatul in varsta de 43 de ani este…