- Principalul suspect al dublei crime din Iași a fost prins la Roma. Ahmed Sami El Bourkadi și-ar fi ucis colegii in timp ce dormeau. Suspectul dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare…

