- Un barbat in varsta de 54 de ani, a fost gasit sambata decapitat in curtea casei sale din localitatea Calarasi, județul Botoșani, a anunțat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.

- Polițiștii și procurorii brașoveni au reținut pentru 24 de ore un barbat suspect in cazul dublei crime din Bran. Este vorba despre varul barbatului care lucra ca pompier și cu care victima ar fi avut un conflict mai vechi, transmis oficialii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

- Anchetatorii spun ca atacatorul și victima de 14 ani au crescut in același centru de plasament, dar el plecase de acolo, la implinirea majoratului. De atunci, nu s-au mai vazut.In ajunul Anului Nou, Maria iși ducea fratele de 9 ani la colindat, cand s-a intalnit cu tanarul pe strada.Conform depozițiilor…

- O fata de 14 ani a murit, sambata, dupa ce a fost injunghiata mortal in strada, intr-o comuna din Botosani, iar principalul suspect are 20 de ani, fiind prins de politisti in zona garii din localitate. Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a anuntat ca politistii au fost sesizati, sambata,…

- Prin ordonanta din data de 13 noiembrie 2022 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul G.D.A, de 21 de ani, acuzat pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte si care a fost retinut pe timp de 24 de…