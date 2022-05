Principalul suspect al masacrului de la Bucha, identificat. Ucraina a publicat imaginile Autoritațile din Ucraina susțin ca au identificat principalul suspect in masacrul de la Bucha. Pe 18 martie acesta ar fi ucis 4 barbați neinarmați și a furat din bunurile victimelor. Anunțul a fost facut de procurorul general al Ucrainei, care a publicat și poze cu soldatul in timp ce impacheteaza bunuri pe care le-ar fi […] The post Principalul suspect al masacrului de la Bucha, identificat. Ucraina a publicat imaginile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

