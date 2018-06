Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a facut public portretul-robot al barbatului care a jefuit, luni dupa-amiaza, o banca din Cluj-Napoca. Polițiștii cauta un tanar de 25- 30 de ani, constitutie atletica, cu inaltimea de aproximativ 180 de centimetri.

- Politistii din Turda cerceteaza in stare de arest preventiv un barbat de 45 de ani din comuna Segarcea Vale, judetul Teleorman. Acesta este principalul suspect intr-o tentativa de viol comisa in urma cu doua zile, in comuna Martinesti din judetul Cluj.