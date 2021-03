Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista peste 1200 de ferme in care sunt crescute vaci din rasa Angus – cunoscuta și apreciata pentru calitatea carnii. Sunt crescute pentru carne in sistem extensiv, pe pașune. Vestea buna e ca o puteți cumpara de la Casa Angus. Fie de la una din cele doua locații, fie o comandați online…

- Nimic nu se compara cu o friptura la gratar perfecta la cina, dar pe care nu trebuie sa ieșiți afara ca sa o gatiți. Exista o mulțime de sfaturi fantastice pentru gatitul pe gratar electric care va pot transforma bucataria intr-un gratar interior perfect. Cea mai buna parte este ca nu trebuie sa cumparați…

- Deși poate parea un avertisment ciudat, specialiștii in siguranța rutiera spun ca pietonii devin ținte sigure pentru masini cand poarta haine inchise la culoare. In special seara, soferii nu mai au o vizibilitate mare, mai ales daca ninge sau ploua și astfel apar accidentele, inclusiv pe trecerile de…

- Salvamontiștii din Alba au emis o avertizare pentru zona munților Șureanu – Parang, unde exista riscul formarii unei avalanșe. de nivelul 4. Salvamontiștii ii avertizeaza pe schiori sa nu se aventureze in afara partiilor de schi. Sunt semnalate placi de vant, cornișe și transport insemnat de zapada…

- Grecii amestecau vinul cu apa și considerau barbare popoarele care îl beau fara a-l combina în acest mod, pâinea și uleiul de masline erau de baza, iar carnea era mai scumpa și nu foarte mulți își permiteau sa o manânce des. Acum peste 2.400 de ani, în perioada de…

- Farmaciile independente reclama intarzieri de pana la 150 de zile in decontarea de catre casele judetene de asigurari de sanatate a medicamentelor compensate si a medicamentelor din programele nationale. Farmaciile risca falimentul, nu mai au cu ce plati furnizorii. Cei mai afectati sunt bolnavii, in…

- Elabdellaoui a fost internat cu arsuri in zona fetei, a ochilor si a mainilor. Lista noutaților fiscale care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 Galatasaray a dezmintit ca jucatorul ar fi in pericol de moarte: "Omar a primit primul ajutor dupa nefericitul accident. Doar dupa un examen mai amanuntit…

- Un risc considerabil de avalansa este prezent sambata in landurile Vorarlberg si Tirol din Austria, populare in randul amatorilor de sporturi de iarna, informeaza DPA, potrivit Agerpres. "Principalul pericol vine de la zapada proaspata si zapada purtata de vant", a raportat serviciul de avertizare…