Stiri pe aceeasi tema

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost retinut de politie, la Moscova, a informat purtatoarea sa de cuvânt, Kira Yarmysh, sâmbata, într-o postare pe Twitter, transmite Reuters. Potrivit lui Yarmysh, Navalny a fost dus la o secție de poliție, motivul…

- Principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnii, care a fost arestat, sambata, la Moscova, in fata locuintei sale, a fost ranit la un deget in timpul operatiunii. El a fost retinut in timp ce se pregatea sa plece de la Moscova pentru a-si vizita familia.Aceasta arestare a avut loc "sub…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost din nou arestat. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii a anuntat sambata ca acesta a fost retinut la Moscova si dus la o sectie de politie, informeaza...

- Aleksei Navalnii, principalul opozant rus fata de regimul lui Vladimir Putin, a fost retinut la Moscova, a anuntat sambata pe Twitter purtatoarea lui de cuvant, Kira Iarmis, relateaza Reuters. Iarmis a...

- Alianța dintre noul reprezentant al Rusiei în țara noastra, Dmitri Kozak, și președintele Dodon ar putea conduce la anexarea de catre Moscova a regiunilor transnistreana și gagauza Actualul vicepremier rus Dmitri Kozak, care acum 15 ani a propus un plan de federalizare a statului nostru,…

- ”Un prim-plan cu notițele lui Vladimir Putin arata urmatoarele teme de discuție, din ce am reușit sa descifrez: 1.”interferența” (n.r. implicarea Rusiei in alegerile americane) (cu ghilimele) - propunere 2.Ucraina - idei noi, tranzitul de gaz 3.Siria - campanie umanitara comuna”, a scris jurnalista Julia…

- Liderul de la Casa Alba și cel de la Kremlin s-au intalnit la palatul prezidențial, in centrul capitalei finlandeze care are o lunga tradiție de a gazdui summituri Est-Vest. "Imi face foarte multa placere sa va intalnesc", "a venit timpul sa vorbim despre relațiile noastre pe fond", a afirmat Putin,…

- Activistele de la Pussy Rioat au revendicat incidentul din timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franța și Croația, cand patru persoane au intrat pe gazon. Acestea au spus ca momentul a fost un protest fața de opresiunea politica din Rusia. Patru persoane imbracate in haine care semanau cu vechi uniforme…