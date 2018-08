In cele nici trei luni de cand formeaza un cuplu, Bianca Dragușanu și iubitul britanic “au bifat” mai multe discuții aprinse, iar in unele ar fi vorba chiar și de agresivitate, potrivit declarațiilor facute de Cristi Brancu. Și… daca in urma cu ceva timp s-a spus ca vedetei ii displac cluburile in care Tristan Tate […] The post Principalul motiv pentru care Bianca Dragușanu și Tristan Tate se cearta aprins! Poate duce la destramarea relației appeared first on Cancan.ro .