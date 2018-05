Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Vincenzo Montella, antrenorul echipei Sevilla, s-a aratat mandru de formatia sa, desi aceasta a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa 0-0 cu Bayern, miercuri seara, la Munchen, in mansa secunda a sferturilor de finala. "Echipa mea a facut un meci…

- Curse aeriene cu intarzieri pe Aeroportul din Sibiu Foto: Arhiva Pe toate drumurile din judetul Sibiu se circula in conditii de iarna. Echipele de dezapezire actioneaza la curatarea carosabilului si, la aceasta ora, (ora 9,30) nu sunt drumuri impracticabile. Si Aeroportul din Sibiu…

- Paraziții au ratat un concert in Germania din cauza lui Cheloo. Artistul, care, deși a avut problemele cu legea , are contracte peste hotare pe banda rulanta, a lipsit la unul dintre cele 5 spectacole programate cu trupa lui, invocand probleme personale. La aproximativ un an de cand a fost cercetat…

- In cadrul discutiilor purtate cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, in marja Conferintei de securitate de la Munchen (saptamana trecuta), seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a formulat doua cereri ca un prim pas pentru imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari: revenirea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi 17 februarie 2018, in marja Conferinței de securtitate de la Munchen o intrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, cei doi oficiali discutand, printre altele, despre evolutiile de…

- Guvernul german intentioneaza sa propuna gratuitatea in transportul public in ideea de a reduce poluarea in orase, in contextul in care risca sa fie amendata de UE pentru poluarea aerului iar justitia ar putea interzice in curand circulatia vehiculelor diesel in anumite metropole. Intr-o scrisoare…