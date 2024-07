Principalul indice al BVB, zero tranzacții, luni, la 120 de minute, după deschiderea pieței Investitorii nu au manifestat interes, luni, fața de cele mai lichide acțiuni, ale companiilor din indicele principal BET, al Bursei de Valori București, care a ramas pe zero, la 120 de minute, dupa deschiderea pieței. Singurul indice tranzacționat a fost cel al companiilor din energie și utilitați, BET-NG, care a crescut cu 0,08 la suta. […] The post Principalul indice al BVB, zero tranzacții, luni, la 120 de minute, dupa deschiderea pieței appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

