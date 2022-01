Stiri pe aceeasi tema

- Exista o necesitate acuta de activizare a colaborarii economice externe intre Moldova și F. Rusa. Dar pentru aceasta, oamenii de afaceri ruși spera ca vor urma impulsuri clare de imbunatațire a condițiilor economice pentru comerțul reciproc avantajos și pentru investițiile sigure și pe termen lung.…

- Principalul general al NATO in Europa a sugerat ca Alianța ar trebui sa-și accentueze prezența militara in Romania și Bulgaria dupa desfașurarea de trupe a Rusiei in apropiere de granița cu Ucraina, scrie Reuters, citand informații publicate de publicația germana Der Spiegel.

- Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește pentru Libertatea despre posibila invazie a Rusiei in Ucraina. Oleg Dunda, 41 de ani, e parlamentar din partea partidului Slujitorul Poporului, cel creat de președintele Zelenski inainte de alegerile din 2019. Dunda este unul dintre deputații care au…

- Diplomatia moldoveneasca manifesta dinamica si coeziune vizavi de cateva prioritati de politica externa. Pe langa accelerarea dimensiunii de integrare europeana, printr-o coordonare si sincronizare a agendelor presedintelui Maia Sandu si a Partidului Actiune si Solidaritate in Guvern si Parlament, Moldova…

- O Romanie mai solida din punct de vedere defensiv este cea mai buna soluție pe care NATO o are la dispoziție pentru un centru de greutate in zona. Or alegerea lui Klaus Iohannis de a-l numi pe Nicolae Ciuca premier trebuie citita in aceasta cheia, considera istoricul și eseistul Ovidiu Raețchi intr-un…

- Moldova nu va putea rezolva criza gazelor cu ajutorul Romaniei și Ucrainei, fara participarea Rusiei. Singura ieșire din situație pentru Chișinau este continuarea cooperarii cu Federația Rusa. O astfel de opinie a exprimat analistul principal al Fondului Național de Securitate Energetica, Igor Iușkov.…

- Oamenii de afaceri ruși sunt interesați sa implementeze proiecte economice comune cu Moldova și Romania, care ar aduce profit și beneficii semnificative tuturor celor trei parți. Despre acest lucru intr-un interviu pentru Noi.md a vorbit președintele Uniunii comercial-financiare din Rusia, Stanislav…

- Rusia spera ca Moldova va continua sa lucreze activ in CSI și sa contribuie constructiv la eforturile comune de continuare a cooperarii comerciale și economice. Despre acest lucru a declarat prim-ministrul Federației Ruse, Mihail Mișustin, in discursul sau la reuniunea Consiliului șefilor de guvern…