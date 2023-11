Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Sibiu a emis duminica, 19 noiembrie, mandate de arestare in lipsa pe numele celor cei trei suspecți care l-au batut si ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu. Barbații figureza acum pe lista persoanelor urmarite de Politia Romana, pentru omor calificat si talharie calificata, transmite…

- UPDATE Unul dintre cei trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri de la Sibiu a fost prins, joi seara, informatia fiind confirmata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Se pare ca este vorba despre singurul dintre suspecti care mai era in tara. Doi dintre cei care au participat efectiv…