- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri, pentru prima data dupa patru zile, la nivelul de 3,29%, fata de 3,27% cat a fost marti, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat marti, pentru a treia zi consecutiv, la nivelul de 3,27%, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) informeaza ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat luni la valoarea de 3,27%, cat inregistra vineri. In schimb, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri pe piata interbancara cu 0,01 puncte procentuale, la 3,27% pe an, reiese din datele B?...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut luni pe piata interbancara cu 0,07 puncte procentuale, pana la 3,40% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similară s-a înregistrat pe 26 februarie…

- O companie de pariuri sportive a lansat o oferta speciala privind nivelul indicelui ROBOR la 3 luni, pariorii putand miza ca indicele la 3 luni va atinge nivelul de 3,5% pana la 31 iulie, iar pana la finalul anului va atinge pragul de 4%.Tudorel Toader explica care va fi misiunea viitorului…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, acesta a stagnat la 3,35% pentru a patra zi consecutiv. In 5 iulie, acesta a crescut la 3,39%, cel mai mare nivel din 26 februarie 2014, cand a fost 3,40%, potrivit…