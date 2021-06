Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului National de Statistica, preturile de consum au urcat cu 1,5% in aprilie, dupa o crestere de 0,7% consemnata in luna martie. Economistii intervievati de Reuters anticipau o crestere a preturilor de 1,4%. La accelerarea inflatiei au contribuit cresterea preturilor reglementate pentru…

- In continuare, nu am avut niciun județ in scenariile roșu sau galben. Media naționala raportata la populația Romaniei, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), a ajuns, astazi, la 0,90, in scadere de la 0,96 (ieri). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Energia electrica, uleiul, benzina și țigarile sunt produsele care s-au scumpit cel mai puternic fața de aprilie 2020 arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. La energia electrica platim cu 16 lei în plus la fiecare suta de lei facturata, uleiul s-a scumpit cu peste 10%,…

- Romania s-a situat pe locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta in 2020, cu un total de 6,41 milioane de tone, recolta din 2020 fiind mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019 din cauza secetei pedologice extreme, potrivit datelor provizorii…

- Institutul Național de Statistica a anunțat azi, 13 aprilie, ca preturile de consum in luna martie 2021 comparativ cu luna martie 2020 au crescut cu 3,1%. INS precizeaza ca rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. De asemenea, rata medie a preturilor…

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari, a fost de 1.500 lei, in crestere cu 16,1% faṭa de anul precedent, iar numarul mediu de pensionari a fost de 5.128.000 de persoane in 2020, in scadere cu 0,5% fata de anul precedent, se arata…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire a fost in 2020 cu 27,8% mai mica fata de anul precedent, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In anul 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere (60,1%) in totalul capacitatii de cazare turistica…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 1,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile date au raportat…