Principalii indici bursieri din Germania înregistrează noi recorduri Indicele principal DAX, al celor mai mari 30 de companii listate la Bursa de la Frankfurt, a inregistrat luni un nou nivel record, pe fondul atenuarii temerilor privind cresterea inflatiei si a ratelor dobanzilor, in conditiile in care bancile centrale din intreaga lume continua politicile monetare expansioniste, transmite DPA. Pentru prima data, luni dimineata indicele DAX 30 a depasit pragul de 15.800 de puncte, ajungand la aproape 15.803 puncte, inainte de a scadea apoi la 15.723 puncte. MDAX, indicele secundar al bursei germane, care cuprinde 60 de companii de marime medie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

