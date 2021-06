Principalii inamici ai dinților Au fost identificați principalii inamici ai dinților – merele, berea blonda și sucul de fructe. Puțini oameni știu, dar merele obișnuite pot afecta foarte serios dinții. Se estimeaza ca prejudiciul cauzat de fructe, este de circa patru ori mai mare decit cel provocat de bauturile racoritoare. Vinul și berea blonda de asemenea, cresc riscul de deteriorare a dinților, iar ceapa marinata și grapef Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

