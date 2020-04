Stiri pe aceeasi tema

- De cand pandemia COVID-19 a devenit dificil de controlat in SUA si Europa, originea noului coronavirus este in centrul celor mai intense dezbateri, China intrand sub lupa intregii lumi din cauza lipsei sale cel putin initiale de transparenta in privinta epidemiei. Washington Post face o analiza a modului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron acuza, intr-un interviu acordat Financial Times (FT) ca exista zone de umbra - ”lucruri care s-au intamplat si pe care nu le stim” - in gestionarea epidemiei in China, relateaza AFP.

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Ministerul chinez de Externe a respins joi indoielile americane cu privire la fiabilitatea bilanturilor epidemiei noului coronavirus prezentate de Beijing drept comentarii ”indecente”, relateaza Reuters.China a fost intru totul transparenta cu privire la consecintele epidemiei noului coronavirus…

- Pandemia noului coronavirus a ucis cel puțin 30.003 de persoane in intreaga lume, doua treimi in Europa, de la apariția bolii in decembrie in China, scrie AFP, citand date oficiale. Potrivit agenției franceze de știri, peste 640.770 de cazuri de infecție au fost diagnosticate de noul coronavirus, iar…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP, anunța news.ro.In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Citește și: Ludovic Orban…

- Agentia France Presse a realizat miercuri un sumar al principalelor masuri luate in Europa pentru limitarea epidemiei de COVID-19, provocata de noul coronavirus.In Italia, tara europeana cea mai afectata, celor 60 de milioane de locuitori li s-a recomandat sa ramana acasa pana in 3 aprilie.…

- In baza datelor transmise de Organizația Mondiala a Sanatații, Ministerul Sanatații a emis o informare in care lamurește populația cu privire la riscul de infectare cu coronavirus pe care il prezinta populația care intra in contact cu marfuri produse in China.