- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Rusia…

