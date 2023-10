Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece romani declara ca, in prezent, traverseaza o perioada dificila din punct de vedere emotional, o treime dintre acestia afirmand ca muncesc prea mult, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, cu prilejul Serbarilor Naționale Țebea 2023, faptul ca țara noastra și societatea contemporana se confrunta cu numeroase pericole, printre acestea fiind apariția a tot mai multe manifestari extremiste.

- Marți, 5 septembrie 2023, a avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 8 de pe Bulevardul Decebal din municipiul Deva. Principalele lucrari care au fost executate sunt: inlocuirea tamplariei, inchideri de balcoane, termoizolare suprafețe opace, termohidroizolare…

- Vești proaste pentru romani! Știm cu toții prea bine ca, in ultima perioada, toate s-au scumpit. In timp ce toata lumea așteapta ca lucrurile sa se așeze, și prețurile sa mai scada, Guvernul are alte planuri. Masurile luate de oficiali ne vor face sa scoatem mai mulți bani din buzunar. Ce taxe ar urma…

- Perioada verii este asociata in mod tradițional concediilor, iar traficul de la granițe confirma acest lucru. Astfel, in ziua de 12 august a fost inregistrat recordul acestui an, de aproximativ 600.000 de oameni care au intrat sau ieșit pe teritoriul țarii noastre, potrivit datelor Poliției de Frontiera.…

- Grecii estimeaza un numar record de turiști romani in 2023. Incasarile au crescut mult fața de perioada de dinaintea pandemiei Grecii estimeaza un numar record de turiști romani in acest an. Deși datele nu sunt inca centralizate pentru ca nu s-a terminat sezonul, se pare ca in acest an, peste 2 milioane…

- Vești bune pentru angajații romani. Aceștia se vor bucura, luna aceasta, de cateva zile libere legale. Salariații romani vor beneficia, in luna august, de o minivacanța cu ocazia sarbatorii ”Adormirea Maicii Domnului”. Citește și: O noua escrocherie pe rețelele de socializare: „Tocmai a murit” Adormirea…