Principalele motive pentru care putea fi ucis omul de afaceri Ioan Crișan, mort după ce i-a explodat Mercedesul Doua sunt principalele ipoteze vehiculate in cazul morții violente a lui Ioan Crișan, omul de afaceri aradean mort marți dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a explodat in parcarea unui supermarket Profi. O prima ipoteza este legata de un TIR cu țigari de contrabanda confiscat luni, la inceputul acestei saptamani. Marfa marfa era transportata cu un camion inmatriculat in județul Gorj, șoferul a reușit sa fuga la momentul legitimarii, fara a fi inca identificat. Conform aradon.ro, intamplarea suspecta de luni este acum pusa in legatura directa cu explozia mașinii omului de afaceri. Una… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Politistii au intocmit un cerc de suspecti in cazul decesului omului de afaceri aradean Ioan Crisan, dupa ce masina i-a explodat in parcarea unui supermarket din Arad. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, la fata locului ar fi fost gasite urme de explozibil, scrie News.ro . Purtatorul de cuvant…

- Mai multe persoane au fost audiat in cazul exploziei de la Arad. Poliția Romana anunța ca deja exista un cerc de suspecți. Conform purtatorului de cuvant al Poliției, Georgian Dragan, de la fața locului au fost ridicate probe care vor fi analizate in laborator. Polițiștii au ridicat imagini de pe camerele…

- Deputatul liberal Sergiu Bilcea se declara „șocat și indurerat” de faptul ca fostul lui socru, omul de afaceri Ioan Crișan, a murit sambata in ceea ce pare a fi un atentat cu bomba: Mercedesul pe care il conducea a sarit in aer, in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi.…

- A fost identificata victima care a murit carbonizata sambata dimineața intr-un Mercedes, in parcarea supermarketului Profi din Arad. Este vorba de Ioan Crișan (66 de ani), fostul socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea. Conform surselor citate de aradon.ro, Crișan bause dupa ora 7 dimineața o cafea…

