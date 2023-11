Stiri pe aceeasi tema

- Principalele institutii de presa internationale au negat cu fermitate ca au stiut in prealabil ca Hamas va ataca Israelul pe 7 octombrie, ca raspuns la acuzatiile care vizeaza anumiti fotojurnalisti palestinieni din Gaza preluate de guvernul israelian, transmite AFP.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu spune ca IDF va ramane in controlul Gazei dupa razboi in comentarii care ar putea starni sprancene in comunitatea internaționala, la cateva ore dupa ce a declarat pentru Fox News ca Israelul nu dorește sa reocupe sau sa guverneze Fașia.La inceputul acestei saptamani,…

- Planurile pentru Fașia Gaza atribuite guvernului israelian au fost publicate de organizația Wikileaks pe platforma X.Potrivit Antena 3, una dintre variantele luate in calcul de statul evreu presupune relocarea populației din Gaza in Egipt, in Peninsula Sinai. Wikileaks susține ca, la o saptamana…

- Trupele israeliene au lovit poziții ocupate in sudul Libanului de mișcarea șiita Hezbollah, un aliat al Hamas, care a anunțat ca se implica in conflict pentru cauza palestinienilor din Gaza.Hezbollah a sustinut ca deja patru din luptatorii sai au fost ucisi in ciocnirile cu Israelul. Israel…

- Cu toate acestea, o concluzie comuna este ca Hamas este perceput ca o organizație terorista de catre majoritatea celor intervievați. In opinia romanilor, soluția la acest conflict pare sa fie gasita doar prin negocieri clare și constructive intre parțile implicate. SONDAJ BOMBA, NOUL RAZBOI IMPARTE…

- Presa de stat din Coreea de Nord a invinovatit marti Israelul ca provoaca varsarea de sange in Gaza, transmite Reuters, observand ca este prima luare de pozitie a Phenianului in privinta conflictului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas.

- CTP explica, in stil mioritic, coflictul din Israel: O adunatura de Ferentari și Rahove in deșertGazetarul Cristian Ttudor Popescu (CTP) a comentat cu privire conflictul armat din Israel, explicand faptul ca Hamas greșește, iar aceasta strategie este una sinucigașa. CTP a facut declarații…

- Presa britanica arata din nou cu degetul spre corupția din Romania. De aceasta data este adus in discuție Portul Constanța, pe unde Ucraina ar putea sa-și exporte cerealele, insa, potrivit publicației „The Guardian“, acest lucru ar fi foarte complicat din cauza corupției.